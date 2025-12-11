Реклама

Мир
06:00, 11 декабря 2025Мир

Евродепутат назвал причину «маргинализации» ЕС

Мариани: Риторика Каллас сделала позицию ЕС по Украине маргинальной
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Русофобская риторика главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Каи Каллас привела к тому, что позиция Европы на переговорах по Украине стала маргинальной. Такую причину упадка авторитета ЕС назвал депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани в интервью РИА Новости.

«Риторика Каллас усугубила маргинализацию [Европы]. Она отрицает реальность, игнорирует три года конфликта и поддерживает дискурс, полностью оторванный от интересов Европы. ЕС выглядит как геополитический карлик, который много говорит, но не имеет влияния на реальное положение дел», — сказал он.

Депутат выразил уверенность в том, что Каллас не соответствует своей ответственной должности. При этом назначение литовца Андрюса Кубилюса на должность еврокомиссара по обороне вкупе с эстонкой Каллас привело к тому, что решающие внешнеполитические полномочия принадлежат «двум странам, чья политика является наиболее радикальной по отношению к России», что также поспособствовало маргинализации всего объединения.

Ранее Каллас призвала США критиковать Россию вместо ЕС. «Критика по поводу прав и свобод должна быть направлена по другому адресу. Может быть, на Россию», — сказала она.

