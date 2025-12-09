Реклама

14:16, 9 декабря 2025

Каллас призвала США критиковать Россию вместо ЕС

Каллас: Властям США следует направить свою критику на Россию, а не ЕС
Виктория Кондратьева
Фото: Yves Herman / Reuters

Властям США следует направить свою критику на Россию, а не Европейский союз (ЕС). Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит The Guardian.

«Критика по поводу прав и свобод должна быть направлена по другому адресу. Может быть, на Россию», — сказала она.

Каллас назвала обвинения представителей американских властей в адрес Евросоюза «провокацией» и добавила, что попытка спорить с этими заявлениями была бы равносильна признанию их обоснованными. «Мы знаем, что это смешно, и то, что они говорят о ЕС, не соответствует действительности», — подчеркнула политик.

5 декабря Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала социальную сеть X, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску, на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. После этого предприниматель назвал Европу четвертым рейхом. Маска поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс, заявив, что ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании «из-за чуши».

