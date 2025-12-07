Американский миллиардер Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом

Американский миллиардер Илон Маск назвал Европу «Четвертым рейхом». Об этом он заявил в соцсети X.

В своем сообщении он репостнул запись, где пользовательница выразила такое мнение. Маск, в свою очередь, добавил фразу «В значительной степени».

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала принадлежащую Маску социальную сеть X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах. После этого Маск призвал ликвидировать Европейский союз (ЕС) и вернуть суверенитет отдельным странам. «ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — говорил миллиардер. А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал этот призыв американского миллиардера.