Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам

Американский миллиардер Илон Маск призвал ликвидировать Европейский союз (ЕС) и вернуть суверенитет отдельным странам. Об этом он написал в своей социальной сети X.

«ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — говорится в публикации.

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах.

После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Европейский союз из-за наказания компаний за их отказ от цензуры.