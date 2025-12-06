Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:38, 6 декабря 2025Мир

Маск призвал ликвидировать ЕС

Илон Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск призвал ликвидировать Европейский союз (ЕС) и вернуть суверенитет отдельным странам. Об этом он написал в своей социальной сети X.

«ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — говорится в публикации.

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах.

После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Европейский союз из-за наказания компаний за их отказ от цензуры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    Кадыров раскрыл детали «атак возмездия» по Украине

    На Запорожской АЭС раскрыли обстановку после нарушения электроснабжения

    Маск призвал ликвидировать ЕС

    Мужчина сделал искусственное дыхание змее

    Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в твороге на Урале

    В Минобороны сообщили о перехвате украинских БПЛА

    Кадыров заявил об «атаках возмездия» в ответ на удар ВСУ по Грозному

    В России отреагировали на предложение Сырского о справедливом мире

    В Белгороде научились координировать роботов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok