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03:20, 15 июня 2026Бывший СССР

В Киеве загорелась киностудия

В Киеве загорелась киностудия имени Довженко
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Киеве загорелась киностудия имени Довженко. Об этом 15 июня сообщает Telegram-канал «INSIDER UA».

На опубликованных кадрах видны клубы дыма и сильный пожар.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице загорелась Киево-Печерская Лавра. Пожар полыхает на крыше Успенского собора, уточнил градоначальник.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о начале массированной атаке по Украине. Над украинской столицей зафиксировано 45 беспилотников, в городе слышны взрывы.

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