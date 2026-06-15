В Киеве загорелась киностудия имени Довженко

В Киеве загорелась киностудия имени Довженко. Об этом 15 июня сообщает Telegram-канал «INSIDER UA».

На опубликованных кадрах видны клубы дыма и сильный пожар.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице загорелась Киево-Печерская Лавра. Пожар полыхает на крыше Успенского собора, уточнил градоначальник.

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о начале массированной атаке по Украине. Над украинской столицей зафиксировано 45 беспилотников, в городе слышны взрывы.