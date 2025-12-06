Реклама

12:12, 6 декабря 2025

Дуров раскритиковал ЕС из-за цензуры

Дуров раскритиковал ЕС из-за наказаний компаний за отказ от цензуры
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Европейский союз (ЕС) из-за наказания компаний за их отказ от цензуры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«ЕС вводит невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, которые отказываются молча цензурировать свободу слова», — говорится в публикации.

По словам Дурова, то же самое происходило во Франции, которая начала безосновательное уголовное преследование в отношении него, а затем предложила помощь, если мессенджер Telegram будет тихо цензурировать свободу слова в Румынии и Молдавии.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что считает теорию журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной.

