Дуров раскритиковал ЕС из-за цензуры

Дуров раскритиковал ЕС из-за наказаний компаний за отказ от цензуры

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Европейский союз (ЕС) из-за наказания компаний за их отказ от цензуры. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«ЕС вводит невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, которые отказываются молча цензурировать свободу слова», — говорится в публикации.

По словам Дурова, то же самое происходило во Франции, которая начала безосновательное уголовное преследование в отношении него, а затем предложила помощь, если мессенджер Telegram будет тихо цензурировать свободу слова в Румынии и Молдавии.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что считает теорию журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к покушению на американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной.