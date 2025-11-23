Дуров согласился с теорией о «следе Франции» в убийстве Кирка

Дуров: Информация о причастности Франции к убийству Кирка вполне правдоподобна

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров на своей страничке в соцсети X сообщил о том, что считает теорию журналистки Кэндис Оуэнс о причастности Франции к смерти американского консервативного активиста Чарли Кирка вполне правдоподобной.

«Чарли даже призывал ввести 300-процентные пошлины для Франции до тех пор, пока обвинения против меня не будут сняты», — добавил Дуров в своем посте.

Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что источник во французских властных кругах рассказал ей о том, что убийца активиста Чарли Кирка якобы «проходил обучение в 13-й бригаде французского легиона».

Чарли Кирк был убит 10 сентября текущего года. Правоохранители задержали 22-летнего обвиняемого в преступлении Тайлера Робинсона, ему было предъявлено обвинение по семи пунктам.

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство американского консервативного активиста, назвав это «отвратительным злодеянием».