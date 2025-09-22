«Ненавижу своих врагов». В США простились с застреленным соратником Трампа. Чем запомнилась церемония и что там говорили о России?

ABC News: В США прошла церемония прощания с Кирком

Церемония прощания с Чарли Кирком, американским правым активистом и директором молодежной организации Turning Point USA, состоялась 21 сентября на стадионе State Farm в штате Аризона. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Мероприятие собрало десятки тысяч скорбящих американцев, в том числе и руководство страны. Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио выступили с речами, простившись с важным сторонником. Рядом с главой государства даже сел миллиардер Илон Маск, с которым он разругался в этом году.

По мнению многих экспертов, именно Кирку американский лидер обязан возвращением в Белый дом. О том, как американцы простились с Чарли Кирком, чем запомнилась церемония и что участники говорили о России, — в материале «Лента.ру».

Фото: Callaghan O'hare / Reuters

Вэнс назвал причину убийства Кирка

Одним из самых ярких выступлений на церемонии прощания с Кирком стала речь Вэнса. По его словам, консервативный общественный деятель был застрелен «теми, кто презирает добродетели современной цивилизации».

Кроме того, Вэнс признал, что без активной агитации Кирка среди молодежи второй администрации Трампа могло бы и не быть. По его словам, потеря правого политика стала ударом для всех, кто разделял близкие ему ценности.

Вся наша администрация [Трампа знает], что без него нас бы здесь не было. Чарли [Кирк] создал организацию, которая изменила баланс нашей политики Джей Ди Вэнс вице-президент США

Фото: Caitlin O'hara / Reuters

В Белом доме назвали последствия стрельбы в Кирка

Белый дом также предупредил о серьезных последствиях после стрельбы в Кирка. Как отметил госсекретарь США, без погибшего активиста некому будет рассказать американской молодежи о консервативных ценностях.

По словам Рубио, Кирк постоянно говорил с теми, с кем не был согласен, так как осознавал необходимость взаимодействия, а не изоляции друг от друга. И он, по мнению чиновника, делал это больше, чем кто-либо из ныне живущих в США.

Ирония в том, что наша нация, среди прочего, нуждается в возможности обсуждать наши различия открыто, честно, спокойно, уважительно Марко Рубио госсекретарь США

Об этом также заявил заместитель главы аппарата Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер. На церемонии прощания он резко заявил, что гибель Кирка «зажгла огонь в наших сердцах».

Более того, спикер обратился к толпе, указав, что говорит с условным врагом: «Они не могут себе представить, что пробудили. Они не могут постичь ту армию, которую пробудили в каждом из нас, потому что мы выступаем за добро, добродетель и благородство».

Жена Кирка простила убийцу

Эрика Кирк, вдова Чарли Кирка, в ходе прощания заявила, что прощает 22-летнего Тайлера Робинсона, которого подозревают в убийстве ее мужа.

«Этого молодого человека я прощаю (...) Ответ на ненависть — не ненависть», — сказала Эрика Кирк, сдерживая слезы под овации толпы.

Хотя Чарли умер слишком рано, он был готов к смерти. Он ничего не откладывал Эрика Кирк вдова Чарли Кирка

Кроме того, вдова напомнила об идее взять руководство организацией Turning Point USA. Она указала, что всерьез относится к идее борьбы за право на свободу слова и готова стать генеральным директором вместо самого Чарли Кирка.

«Никакой убийца никогда не остановит нас в борьбе за эти права», — сказала Эрика Кирк.

Что сказал Трамп на церемонии прощания?

Выступление Трампа было завершающим. В целях безопасности глава государства стоял за пуленепробиваемым стеклом. По его словам, все американцы скорбят из-за трагедии Кирка.

Мы — нация в скорби, шоке и печали Дональд Трамп президент США

По словам политика, у США украли одного из умнейших людей нашего времени. «Гигант своего поколения. И главное — преданный муж, отец, христианин и патриот. Чарли Кирка убил подвергшийся радикализации хладнокровный монстр», — отметил хозяин Белого дома.

Трамп также назвал Кирка «миссионером с благородным духом и великой, великой целью». При этом он публично не согласился с некоторыми идеями соратника. Одна из них — уважение оппонента.

Чарли Кирк не ненавидел своих оппонентов, он хотел для них всего наилучшего. Я не соглашался с Чарли — я ненавижу своих оппонентов и не хочу для них ничего хорошего. Может быть, Эрика [вдова Чарли Кирка] сможет убедить меня, что это неправильно Дональд Трамп президент США

Напоследок Трамп вновь пригласил на сцену Эрику Кирк и обнял ее.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Трамп и Маск пожали друг другу руки

Одним из самых резонансных событий прощания стало общение Трампа с Маском. После ухода основателя DOGE из Белого дома в июне этого года, они не общались и несколько раз публично грозили друг другу.

На панихиде по Кирку Маск и Трамп расположились на отдельной трибуне. Они сидели на соседних стульях и периодически о чем-то говорили между собой. Сам Маск положительно относился к консервативному активисту и говорил, что он «был убит тьмой за то, что показал людям свет».

Американский лидер также на прощание похлопал Маска по спине. После этого миллиардер покинул трибуну, где находился глава Белого дома.

Трамп даже ответил на вопрос о состоявшемся разговоре с Маском. В ответ на вопрос журналиста о том, помирился ли он с миллиардером, хозяин Белого дома ответил, что провел приятную встречу.

Илон пришел и поздоровался (...) было здорово, то, как он подошел, немного поговорили. У нас были очень хорошие отношения, здорово, что он подошел Дональд Трамп президент США

Фото: Carlos Barria / Reuters

Участники прощания с Кирком признались в любви к России

Церемония прощания с Кирком также отметилась упоминаниями о России. Гости, пришедшие на панихиду, признались в любви к России и русским.

«Мы любим русских!» — сказал один из гостей мероприятия.

Сам Кирк был известным критиком Украины. Он не раз критиковал военную помощь стране со стороны США, даже осторожно полемизируя с Трампом по этому поводу. Он также обвинял украинского президента Владимира Зеленского в том, что тот является «марионеткой ЦРУ» и намеренно втягивает Вашингтон в конфликт с Москвой.

Правый активист также говорил о необходимости признать Крым частью России, указывая, что этническим большинством полуострова являются именно русские.