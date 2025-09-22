Мир
01:26, 22 сентября 2025

Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Кирку

Трамп и Маск пожали друг другу руки на панихиде по Чарли Кирку

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп и американский предприниматель Илон Маск пожали другу другу руки на спортивной арене State Farm в штате Аризона, где проходит панихида по погибшему консервативному политику Чарли Кирку. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер также на прощание похлопал Маска по спине. После этого миллиардер покинул трибуну, где находится глава Белого дома.

На панихиде по Кирку Маск и Трамп расположились на отдельной трибуне. Они сидели на соседних стульях и периодически о чем-то говорили между собой. Ранее Маск заявил, что Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет.

В начале июля между президентом Соединенных Штатов и бизнесменом разгорелся конфликт. Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах и налогах. Американский лидер предложил сэкономить средства США за счет прекращения спонсирования проектов Маска, а также пригрозил ему депортацией.

