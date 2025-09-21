Илон Маск высказался об убийстве Кирка

Миллиардер Илон Маск: Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х написал, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит

«тьмой» за то, что показывал людям свет.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры скажут речь на похоронах чиновника.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.