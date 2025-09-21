Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:47, 21 сентября 2025Интернет и СМИ

Илон Маск высказался об убийстве Кирка

Миллиардер Илон Маск: Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х написал, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит
«тьмой» за то, что показывал людям свет.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры скажут речь на похоронах чиновника.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотники ВСУ ударили по крымскому санаторию. Что известно о последствиях?

    Вбросы фейков начались на фоне атаки БПЛА на Крым

    В Госдуме отреагировали на атаку ВСУ на Крым

    Появились подробности удара ВСУ по школе в крымском поселке

    Илон Маск высказался об убийстве Кирка

    В Крыму рассказали о помощи пострадавшим при атаке ВСУ

    В Крыму взяли ситуацию в Ялте на особый контроль

    Над Севастопольской бухтой сбили три БПЛА ВСУ

    Появилось фото пожара в Ялте после удара ВСУ

    В Британии объяснили влияние смерти Кирка на политику Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости