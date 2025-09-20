Трамп скажет речь на похоронах застреленного Кирка

Президент США Трамп выступит на похоронах консерватора Кирка

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и федеральные министры скажут речь 21 сентября на похоронах американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила в эфире Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По словам Левитт, для безопасности выступающих политиков на поминальную службу в штат Аризона направят два полностью загруженных самолета с сотрудниками администрации США.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

Ранее сообщалось, что Чарли Кирк, предположительно, был застрелен из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в конце XIX века.