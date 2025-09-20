Мир
12:53, 20 сентября 2025Мир

В США рассказали об использованном для расправы над Кирком оружии

NBC: Кирк был застрелен из винтовки Mauser 98, разработанной в конце XIX века
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Nikonysta / Shutterstock / Fotodom  

Американский консервативный активист Чарли Кирк, предположительно, был застрелен из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной еще в конце XIX века. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По словам нескольких источников в правоохранительных органах, знакомых с ходом расследования, во-первых, это была винтовка немецкого производства, во вторых, она была настолько старой, что, возможно, была ввезена в США до принятия в 1960-х годах законов об обязательном нанесении на оружие серийных номеров или других опознавательных знаков для возможности отслеживания.

Отмечается, что винтовка принадлежала деду Тайлера Робинсона, подозреваемого в расправе над активистом. Власти не сообщили, каким образом, по их мнению, дед преступника приобрел оружие и удалось ли им его отследить, а представитель Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ отказался давать комментарии телеканалу.

Ранее вооруженного мужчину задержали на территории стадиона State Farm в Аризоне, где планируется прощание с Кирком. Он вел себя подозрительно, а при проверке утверждал, что связан с правоохранительными органами. Мужчина был вооружен пистолетом и ножом, у него было недействующее удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

