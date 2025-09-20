Мир
На месте панихиды по Кирку задержали вооруженного мужчину

Мария Черкасова

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Вооруженного мужчину задержали на территории стадиона State Farm в Аризоне, где планируется прощание с известным американским консерватором Чарли Кирком. Об этом сообщает The Washington Post.

Мужчина был задержан Секретной службой США. Он вел себя подозрительно, а при проверке утверждал, что связан с правоохранительными органами. Мужчина был вооружен пистолетом и ножом, у него было недействующее удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Неизвестного поместили под стражу. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства его пребывания на стадионе.

Прощание с Кирком будет проводиться при усиленных мерах безопасности, уровень охраны оценивается как наивысший — сопоставимый с мероприятиями уровня матча Национальной футбольной лиги. Ожидается присутствие президента США Дональда Трампа, вице-президента Джея Ди Вэнса и других высокопоставленных лиц.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. В настоящее время обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

