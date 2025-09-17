Мир
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка предстал перед судом по видеосвязи

Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка Робинсон предстал перед судом по видеосвязи

Фото: Pixabay

Обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон предстал перед судом по видеосвязи, об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура округа Юта официально предъявила ему семь пунктов обвинения, в том числе убийство при отягчающих обстоятельствах.

Робинсона подключили по видеосвязи из тюрьмы, по просьбе судьи он представился, это стало единственной его фразой за заседание. Судья ознакомил фигуранта с обвинениями. Следующее заседание состоится 29 сентября.

Подозреваемый был одет в костюм с липучками, похожий на бронежилет. РИА Новости предположило, что на нем надет специальный халат для заключенных, не дающий им возможности совершить суицид.

Ранее стало известно, что прокурор штата Юта Джеффри Грей намерен требовать смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста.

После полученного ранения в шею Чарли Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

