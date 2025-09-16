Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Чарли Кирка

Прокурор Юты намерен требовать смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка

Прокурор штата Юта Джеффри Грей заявил, что намерен требовать смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, передает ТАСС.

«Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления», — подчеркнул прокурор.

Окружная прокуратура официально предъявила фигуранту обвинения в умышленном убийстве и совершении тяжкого преступления, связанного с применением огнестрельного оружия. Робинсон будет содержаться в тюрьме штата без права на освобождение под залог из-за требования смертной казни.

После полученного ранения в шею Чарли Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.