21:30, 16 сентября 2025Мир

Прокурор потребовал смертной казни для обвиняемого в убийстве Чарли Кирка

Прокурор Юты намерен требовать смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Прокурор штата Юта Джеффри Грей заявил, что намерен требовать смертной казни для Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, передает ТАСС.

«Я отношусь к этому решению со всей серьезностью, это решение я принял независимо как окружной прокурор, основываясь исключительно на имеющихся доказательствах, обстоятельствах и характере преступления», — подчеркнул прокурор.

Окружная прокуратура официально предъявила фигуранту обвинения в умышленном убийстве и совершении тяжкого преступления, связанного с применением огнестрельного оружия. Робинсон будет содержаться в тюрьме штата без права на освобождение под залог из-за требования смертной казни.

После полученного ранения в шею Чарли Кирк был доставлен в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время Трамп сообщил об уходе активиста из жизни. Тайлер Робинсон, которого подозревают в убийстве Кирка, отказался признать вину.

