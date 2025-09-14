Подозреваемый в убийстве соратника Трампа отказался признать вину

Подозреваемый в убийстве активиста Кирка Робинсон отказался признать вину

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве соратника президента США Дональда Трампа, консервативного политика и активиста Чарли Кирка, отказался признать вину. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на губернатора штата Юта Спенсера Кокса.

«Он не признался властям в содеянном. Он не сотрудничает [со следствием]», — заявил губернатор, говоря о Робинсоне.

Ранее были раскрыты детали о личности убийцы Кирка. Утверждается, что Робинсон был замкнутым отличником, любившим видеоигры, но в последние годы сильно увлекся политикой. Кроме того, стало известно, что подозреваемый жил с трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Информация о задержании Робинсона появилась 12 сентября. Подозреваемому 22 года.

Чарли Кирк получил ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Через некоторое время Трамп сообщил об уходе активиста из жизни.