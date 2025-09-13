Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 13 сентября 2025Мир

В США раскрыли новые детали об убийце Кирка

Fox News: Подозреваемый в убийстве Кирка жил с трансгендером
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Чарли Кирк

Чарли Кирк. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил с трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Новые детали о преступнике на своей странице в соцсети Х раскрыла журналистка телеканала Fox News Брук Сингман.

По ее словам, совершающий транс-переход мужчина сейчас полностью сотрудничает с Федеральным бюро расследования (ФБР) по этому делу.

«У ФБР есть переписка и другие материалы, подтверждающие связь между Робинсоном и этой персоной, что помогло следствию окончательно установить, что именно Робинсон был стрелком», — написала она.

Ранее ФБР начало проверку на наличие сообщника у Робинсона, считающегося основным подозреваемым в убийстве Кирка. На такое предположение ведомство натолкнуло видео с домофона, где видно, как человек, похожий на Робинсона, говорит по телефону после покушения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    В США рассказали об уязвимости Зеленского

    США обсудят инцидент с дронами в Польше с НАТО

    Российский офицер семь месяцев сливал ВСУ координаты подразделений ВС РФ

    «Краснодар» обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

    Семью экс-президента Киргизии решили принудительно выселить из дома

    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Западу предсказали раскол из-за требований Трампа

    В США раскрыли новые детали об убийце Кирка

    Умер известный российский бард

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости