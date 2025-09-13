В США раскрыли новые детали об убийце Кирка

Fox News: Подозреваемый в убийстве Кирка жил с трансгендером

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил с трансгендером (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Новые детали о преступнике на своей странице в соцсети Х раскрыла журналистка телеканала Fox News Брук Сингман.

По ее словам, совершающий транс-переход мужчина сейчас полностью сотрудничает с Федеральным бюро расследования (ФБР) по этому делу.

«У ФБР есть переписка и другие материалы, подтверждающие связь между Робинсоном и этой персоной, что помогло следствию окончательно установить, что именно Робинсон был стрелком», — написала она.

Ранее ФБР начало проверку на наличие сообщника у Робинсона, считающегося основным подозреваемым в убийстве Кирка. На такое предположение ведомство натолкнуло видео с домофона, где видно, как человек, похожий на Робинсона, говорит по телефону после покушения.