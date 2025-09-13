Стало известно о возможном соратнике предполагаемого убийцы Кирка

The Sun: У подозреваемого в убийстве Кирка Тайлера Робинсона мог быть соратник

В рамках расследования дела об убийстве в США влиятельного праворадикального активиста Чарли Кирка Федеральное бюро расследований (ФБР) начало проверку на наличие сообщника у Тайлера Робинсона, который является основным подозреваемым. Об этом со ссылкой на свои источники пишет британский таблоид The Sun.

На такое предположение их натолкнуло видео с домофона, где заметно, как человек, похожий на Робинсона, говорит по телефону сразу же после покушения.

По данным газеты, видеозапись ФБР передали люди, живущие неподалеку от Университета долины Юты, где произошло преступление. Ранее предполагалось, что стрелявший готовил свои действия в одиночку и не получал какой-то помощи в процессе своих действий.

Ранее издание The Washington Post выяснило, что Робинсон был замкнутым отличником, любил видеоигры, однако в последнее время, как рассказал член его семьи, политизировался.

Люди, которые знали Робинсона с детства, описывали его как сдержанного, умного и веселого. По их словам, им сложно представить молодого человека исполнителем преступления.

До этого телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что задержать подозреваемого удалось благодаря его отцу, которому Робинсон признался в содеянном. Родитель удерживал сына до приезда полиции. Эту информацию косвенно подтвердил и президент США Дональд Трамп, заявивший, что подозреваемого сдал близкий человек.

Чарли Кирк занимался правым активизмом с 18 лет, когда основал движение Turning Point, и постепенно стал одним из самых влиятельных в стране молодых консерваторов. Он поддерживал Трампа в каждой из трех президентских кампаний, в том числе заявляя об украденных выборах 2020 года, выступал против поддержки Украины и за запрет абортов. Также он был сторонником права на ношение оружия, считая несколько жертв в год допустимыми.