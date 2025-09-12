Мир
«А кто ты такой?» Кем был и чем запомнился американцам Чарли Кирк, убитый снайпером?

Убитый американский активист Чарли Кирк призывал США не считать Россию врагом
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Убитый 10 сентября американский правый активист Чарли Кирк прославился многочисленными дебатами со студенческими левыми активистами и учеными, в том числе на тему отношений с Россией и конфликта на Украине. По его мнению, политики в Вашингтоне ошибаются, считая Москву противником США. С таким заявлением Кирк выступил в апреле 2025 года, видео опубликовано на его YouTube-канале.

Мексиканские наркокартели причинили народу США куда больше вреда, чем это когда-либо сделает Россия

Чарли Киркамериканский консервативный активист

Кирк был смертельно ранен в Университете долины Юты 10 сентября. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его уходе из жизни.

Федеральное бюро расследований (ФБР) в настоящий момент продолжает расследование покушения на Кирка: в частности, ведомству удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в соратника Дональда Трампа. На патронах стрелка были обнаружены лозунги движений антифа и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

