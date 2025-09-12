Убитый 10 сентября американский правый активист Чарли Кирк прославился многочисленными дебатами со студенческими левыми активистами и учеными, в том числе на тему отношений с Россией и конфликта на Украине. По его мнению, политики в Вашингтоне ошибаются, считая Москву противником США. С таким заявлением Кирк выступил в апреле 2025 года, видео опубликовано на его YouTube-канале.
Мексиканские наркокартели причинили народу США куда больше вреда, чем это когда-либо сделает Россия
Кирк был смертельно ранен в Университете долины Юты 10 сентября. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но вскоре сообщили о его уходе из жизни.
Федеральное бюро расследований (ФБР) в настоящий момент продолжает расследование покушения на Кирка: в частности, ведомству удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в соратника Дональда Трампа. На патронах стрелка были обнаружены лозунги движений антифа и ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).