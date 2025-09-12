Стрелявшего в активиста Кирка задержали благодаря его отцу

CNN: Подозреваемого в убийстве Кирка сдал собственный отец

Мужчина, стрелявший в американского консервативного активиста Чарли Кирка, признался в содеянном своему отцу, а тот рассказал властям. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Два источника сообщили, что мужчина, находящийся под стражей, признался своему отцу, что стрелял он», — говорится в материале.

Отец стрелка рассказал об этом властям и гарантировал, что сын будет у него, пока не будет официально задержан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что человека, подозреваемого в расправе над Чарли Кирком, «сдал» полиции очень близкий ему человек. Он добавил, что отец подозреваемого сотрудничал со следствием.