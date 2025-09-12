Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:25, 12 сентября 2025Мир

Стрелявшего в активиста Кирка задержали благодаря его отцу

CNN: Подозреваемого в убийстве Кирка сдал собственный отец
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Мужчина, стрелявший в американского консервативного активиста Чарли Кирка, признался в содеянном своему отцу, а тот рассказал властям. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Два источника сообщили, что мужчина, находящийся под стражей, признался своему отцу, что стрелял он», — говорится в материале.

Отец стрелка рассказал об этом властям и гарантировал, что сын будет у него, пока не будет официально задержан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что человека, подозреваемого в расправе над Чарли Кирком, «сдал» полиции очень близкий ему человек. Он добавил, что отец подозреваемого сотрудничал со следствием.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за ипотеки

    Обнаружено эффективное средство защиты от близорукости

    Минюст пополнил реестр иноагентов

    Самолет с пассажирами на борту повредил хвост во время посадки в Праге и попал на видео

    Съемки голливудского сериала со звездой «Аноры» перенесли

    Попавший под «крошащий» огонь украинских военных боец СВО рассказал о помощи свыше

    Набиуллина оценила заявления о технической рецессии в экономике России

    В центре Москвы напали на экскурсовода

    Трамп перепутал Армению и Албанию

    В Госдуме захотели перестать выдавать гражданство одной категории мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости