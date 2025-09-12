Мир
Трамп поделился подробностями задержания стрелявшего в активиста Кирка

Трамп: Подозреваемого в расправе над активистом Кирком сдал близкий ему человек
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Lindsey Wasson / AP

Человека, подозреваемого в расправе над американским консервативным активистом Чарли Кирком, «сдал» полиции очень близкий ему человек. Подробностями задержания поделился президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам главы Белого дома, подозреваемый действовал в одиночку. На данный момент у следствия нет свидетельств наличия у него сообщников. О принадлежности стрелявшего к какой-либо криминальной группировке также пока неизвестно.

Ранее Трамп объявил, что подозреваемый в расправе над активистом Кирком был задержан. Американский лидер отметил, что стрелявший заслуживает казни.

