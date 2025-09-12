Трамп посетит похороны активиста Кирка

Трамп заявил, что посетит похороны активиста Кирка в Аризоне

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит похороны консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом он заявил в ходе разговора с журналистами на лужайке Белого дома, передает ТАСС.

«Как я полагаю, это будет в Аризоне. Меня попросили приехать. Думаю, я обязан это сделать», — сказал глава государства. По его словам, похороны пройдут «на следующих выходных», но точную дату он не назвал.

Он подчеркнул, что Кирк ему «очень помог», говоря о предвыборной агитации среди молодежи. Трамп назвал активиста «важным фактором» своей победы на выборах президента в прошлом году.

Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и один из самых доверенных лиц хозяина Белого дома, был застрелен в среду, 10 сентября, в Университете Юты. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но спасти Кирка не удалось.