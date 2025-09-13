Мир
Раскрыты детали о личности убийцы соратника Трампа

WP: Подозреваемый в убийстве Кирка был замкнутым отличником из дружной семьи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @piersmorgan

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка был замкнутым отличником, любившим видеоигры, но в последнее время политизировался. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Тайлер Робинсон вырос на тихой улице в спокойном уголке штата Юта. Он любил играть в видеоигры, и некоторые соседи говорили, что его семья ранее посещала богослужения в церкви», — говорится в материале.

Люди, знавшие Робинсона в детстве, описывали его как сдержанного, умного и веселого. Издание отмечает, что опрошенным было трудно соотнести свои воспоминания с тем фактом, что описываемый ими человек был обвинен в убийстве. В то же время член семьи Робинсона рассказал, что тот «в последние годы стал более политизированным».

О задержании подозреваемого в убийстве Кирка ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Вскоре стало известно, что Робинсон признался в содеянном своему отцу, а тот рассказал властям.

