00:23, 22 сентября 2025Мир

Трамп и Маск сели вместе на панихиде по Кирку после июльского конфликта

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск на панихиде по американскому консервативному политику Чарли Кирку сели рядом. Трансляция панихиды на стадионе State Farm в Аризоне ведется на YouTube-канале Turning Point USA.

На кадрах видно, что Маск и Трамп расположились на отдельной трибуне. Они сидят на соседних стульях и периодически о чем-то говорят между собой.

В начале июля между президентом и бизнесменом разгорелся конфликт. Маск раскритиковал «Большой и прекрасный закон» Трампа о расходах и налогах. Американский лидер предложил сэкономить средства США за счет прекращения спонсирования проектов Маска, а также пригрозил ему депортацией.

