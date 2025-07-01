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20:23, 1 июля 2025Мир

«Не стоит играть со мной». Трамп пригрозил депортировать Маска. Миллиардер ответил президенту

Трамп пригрозил депортировать Маска из-за его мнения о законопроекте
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / AP

Между президентом США Дональдом Трампом и американским миллиардером Илоном Маском произошел очередной публичный конфликт. Предприниматель раскритиковал законопроект Трампа о расходах и налогах, который тот назвал «Большим и прекрасным законом». После этого американский лидер предложил сэкономить средства Соединенных Штатов за счет прекращения спонсирования проектов Маска, а также пригрозил ему депортацией. Миллиардер в ответ назвал заманчивой идею обострения конфликта с главой Белого дома.

Маск предложил создать новую партию в США

Американский миллиардер заявил, что Соединенные Штаты являются однопартийной страной из-за трат в связи с принятием законопроекта Трампа о сокращении государственных расходов.

Из-за безумных расходов на этот законопроект, который увеличивает потолок госдолга на рекордные пять триллионов долларов, становится очевидным, что мы живем в однопартийной стране

Илон Маскамериканский бизнесмен

В связи с этим предприниматель призвал создать в США новую политическую партию. «Пришло время для новой политической партии, которая действительно заботится о людях», — написал он.

В начале июня Маск уже выступал с аналогичным предложением. Тогда он провел опрос среди своих читателей в социальной сети X, его идею поддержали 80 процентов опрошенных (более 4,5 миллиона респондентов из 5,63 миллиона).

Пора ли создать в Америке новую политическую партию, которая в среднем будет представлять интересы 80 процентов населения?

Илон Маскамериканский бизнесмен

Фото: Evan Vucci / AP

Трамп призвал Маска не играть с ним и пригрозил депортацией

В ответ на критику американский президент напомнил, что Соединенные Штаты выделяют субсидии на проекты предпринимателя. Без них, по словам Трампа, Маску пришлось бы закрыть свой бизнес и вернуться на родину.

Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку

Дональд Трамппрезидент США

Американский лидер добавил, что если США не станут финансировать запуски ракет, спутников или производство электромобилей, то страна сэкономит «целое состояние», и предложил департаменту государственной эффективности США (DOGE), который ранее возглавлял Маск, проверить бизнес миллиардера.

«Может быть, DOGE стоит хорошенько и пристально взглянуть на это? Большие деньги, которые нужно сэкономить!» — написал он. Позже Трамп пригрозил натравить DOGE на предпринимателя.

Нам, возможно, придется натравить DOGE на Илона. Знаете, что такое DOGE? DOGE — это монстр, которому, скорее всего, придется вернуться и съесть Илона

Дональд Трамппрезидент США

Во время общения с журналистами глава Белого дома предостерег Маска, призвав не играть с ним. Так он ответил на вопрос о том, осложнит ли его конфликт с предпринимателем принятие «Большого и прекрасного закона» в Конгрессе США.

Я не думаю, что ему стоит играть со мной в такие игры

Дональд Трамппрезидент США

Кроме того, политик допустил депортацию Маска из Соединенных Штатов. «Посмотрим», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Маск ответил Трампу

Американский предприниматель ответил на слова Трампа. Он заявил, что идея обострить конфликт с президентом США кажется ему заманчивой. Однако пока что он не станет этого делать.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал Маск.

Ранее бизнесмен заявлял о причастности Трампа к делу о педофилии. По его словам, политик фигурирует в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Маск добавил, что по этой причине файлы по Эпштейну публикуют не полностью.

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