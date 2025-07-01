Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР

Трамп после критики Маском законопроекта призвал его вернуться в ЮАР

Президент США Дональд Трамп на фоне критики американским предпринимателем и бизнесменом Илоном Маском законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему следует «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал электромобили прекрасным явлением, но призвал не принуждать к их покупке.

«Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — сказал он.

Ранее Маск в очередной раз раскритиковал законопроект Трампа о сокращении государственных расходов. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.

Маск уже делился идеей о создании новой партии в США. Тогда за его инициативу выступили 80 процентов участников опроса на его странице в X.

