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08:33, 1 июля 2025Мир

Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР

Трамп после критики Маском законопроекта призвал его вернуться в ЮАР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на фоне критики американским предпринимателем и бизнесменом Илоном Маском законопроекта о расходах и налогах заявил, что без субсидий ему следует «прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР». Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп назвал электромобили прекрасным явлением, но призвал не принуждать к их покупке.

«Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — сказал он.

Ранее Маск в очередной раз раскритиковал законопроект Трампа о сокращении государственных расходов. Он также назвал Соединенные Штаты однопартийной страной.

Маск уже делился идеей о создании новой партии в США. Тогда за его инициативу выступили 80 процентов участников опроса на его странице в X.

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