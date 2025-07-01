Маск ответил на предостережение Трампа

Маск назвал заманчивым решение обострить конфликт с Трампом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал заманчивым решение обострить конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«Так заманчиво обострить ситуацию. Так, так заманчиво. Но я пока воздержусь», — написал бизнесмен в ответ на предостережение американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что Маску не стоит играть с ним в игры. Так политик ответил на вопрос о том, осложнит ли его конфликт с Маском принятие «Большого и прекрасного закона» в Конгрессе США. Спикер также указал, что этот вопрос «может быть рассмотрен Департаментом государственной эффективности (DOGE)».

Также Трамп пообещал рассмотреть вопрос возможной депортации предпринимателя. «Посмотрим», — ответил хозяин Белого дома на вопрос журналистов, будет ли Маск депортирован в ЮАР.