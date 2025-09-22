Мир
Вице-президент США Вэнс назвал причину убийства Кирка

Джей Ди Вэнс: Убийцы Чарли Кирка презирают добродетели цивилизации
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Molly Riley / White House / Global Look Press

Консервативный политик и общественный деятель Чарли Кирк был убит «теми, кто презирает добродетели современной цивилизации». Об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс во время траурной церемонии в штате Аризона, передает РИА Новости.

По словам чиновника, потеря Кирка стала ударом для всех, кто разделяет эти ценности.

До этого американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х написал, что консервативный политик и активист Чарли Кирк был убит «тьмой» за то, что показывал людям свет.

Консерватор Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

