Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 2 октября 2025Мир

Путин прокомментировал убийство Чарли Кирка

Путин назвал убийство Чарли Кирка отвратительным злодеянием
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Чарли Кирк

Чарли Кирк. Фото: SMG / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, назвав это «отвратительным злодеянием». Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире. Это ужасно», — сказал он.

Глава государства также выразил соболезнования родственникам Кирка и всем его близким. Путин подчеркнул, что Кирк активно защищал традиционные ценности, а его гибель стала свидетельством глубокого раскола в американском обществе.

Чарли Кирк был убит 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Россиянам пообещали аномально холодную зиму

    Путин раскрыл позицию России по восстановлению отношений с Финляндией

    Путин прокомментировал убийство Чарли Кирка

    Российской журналистке вынесли приговор из-за постов в мессенджере

    Путин анонсировал появление вооруженных сил на границе с одной страной

    Путин пошутил о дронах в Дании

    Зеленский назвал количество запускаемых по России дронов

    Путин сравнил Макрона с Наполеоном

    Путин оценил влияние поставок Украине ракет Tomahawk на ход СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости