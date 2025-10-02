Путин прокомментировал убийство Чарли Кирка

Путин назвал убийство Чарли Кирка отвратительным злодеянием

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, назвав это «отвратительным злодеянием». Об этом он заявил в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это отвратительное злодеяние, тем более в прямом эфире. Это ужасно», — сказал он.

Глава государства также выразил соболезнования родственникам Кирка и всем его близким. Путин подчеркнул, что Кирк активно защищал традиционные ценности, а его гибель стала свидетельством глубокого раскола в американском обществе.

Чарли Кирк был убит 10 сентября. Сейчас 22-летний обвиняемый в совершении преступления Тайлер Робинсон находится в тюрьме округа Юта. Ему предъявили обвинения по семи пунктам.