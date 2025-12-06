Медведев поддержал Маска

Медведев поддержал призыв Маска ликвидировать ЕС

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал призыв американского миллиардера Илона Маска ликвидировать Европейский союз (ЕС). Об этом он написал в социальной сети X.

«Именно», — написал российский политик под соответствующей публикацией миллиардера.

Ранее Маск призвал ликвидировать ЕС и вернуть суверенитет отдельным странам. «ЕС нужно устранить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — говорится в публикации.

5 декабря Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска X на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах.