11:34, 5 декабря 2025

Вице-президент США призвал ЕС не атаковать соцсеть X из-за чуши

Вэнс: ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать X из-за чуши
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о недопустимости штрафа в отношении социальной сети X со стороны Европейской комиссии. Об этом он написал на своей странице в X.

«ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за чуши», — написал он.

По словам политика, «ходят слухи», что Еврокомиссия оштрафует социальную сеть, принадлежащую американскому предпринимателю Илону Маску, на сотни миллионов долларов за неучастие в цензуре.

В декабре 2023 года Еврокомиссия начала официальное расследование в отношении X по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией. Согласно нормам европейского закона о цифровых услугах, соцсеть может получить штраф в размере до 6 процентов от всей прибыли.

