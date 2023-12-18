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14:12, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

В Европе начали расследование против соцсети X

Еврокомиссия начала расследование против соцсети X, обвинив в дезинформации

Фото: Souvik Banerjee / Unsplash

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование против соцсети X (бывшая Twitter) по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против X», — сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Соцсеть обвиняют в нарушении обязательств по удалению нелегального контента и дезинформации. Кроме того, X заподозрили в разработке интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение, отметил Бретон.

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