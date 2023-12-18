В Европе начали расследование против соцсети X

Еврокомиссия начала расследование против соцсети X, обвинив в дезинформации

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование против соцсети X (бывшая Twitter) по обвинению в нарушении борьбы с дезинформацией. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против X», — сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Соцсеть обвиняют в нарушении обязательств по удалению нелегального контента и дезинформации. Кроме того, X заподозрили в разработке интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение, отметил Бретон.

