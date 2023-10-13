Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:07, 13 октября 2023Интернет и СМИ

Евросоюз начал проверку X из-за «дезинформации» по конфликту в Израиле

В ЕС начали проверку соцсети X из-за «дезинформации» об израильском конфликте
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) начали проверку в отношении социальной сети X (бывшая Twitter), принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, из-за распространения на платформе «дезинформации» о палестино-израильском конфликте. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

По имеющимся данным, Евросоюз начал расследование в отношении X, чтобы выяснить, не нарушила ли соцсеть законодательство ЕС в области информационных технологий, «допустив распространение на платформе незаконного графического контента и дезинформации» о палестино-израильском конфликте. В случае, если нарушения будут выявлены, компании грозит штраф. Его сумма может составить до шести процентов общей прибыли компании.

В материале уточняется, что специальная комиссия направила платформе обращение, требующее объяснить, каким образом она «обрабатывает проблемный контент». Этот шаг является первым этапом расследования.

До 18 октября компания должна объяснить свой «неоднозначный ответ о распространении ложного контента о нападении ХАМАС на Израиль», а до 31 октября — дать разъяснения о модерации подобного контента. После этой даты комиссия примет решение, заводить ли дело против соцсети.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обратился к Маску, заявив, что X используется для дезинформации о палестино-израильском конфликте. Предприниматель, в свою очередь, попросил Бретона привести примеры публикаций, которые стоит считать дезинформацией. По словам Маска, соцсеть является открытым источником, где может быть размещена любая информация. Бретон ответил предпринимателю, что ему известно о многочисленных жалобах пользователей на недостоверный контент в X.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    В США призвали готовиться к одновременной ядерной войне с Россией и Китаем. Почему Конгресс прогнозирует такой сценарий?

    Стали известны подробности побега украинского футболиста «Шахтера» в Россию

    Жители российского города показали детей в противогазах и пожаловались на завод

    Заморившие дочь голодом россияне-веганы получили сотни тысяч рублей субсидий

    Стало известно о базе подготовки ХАМАС в шаговой близости от границы с Израилем

    Отдыхавшие в Израиле россияне вернулись на родину

    Возлюбленная Тимати поделилась откровенным видео из спортзала

    Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за волшебной палочки Гарри Поттера

    Дима Билан вышел на связь после госпитализации

    Роман Костомаров поделился подробностями предстоящей пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости