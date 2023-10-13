Евросоюз начал проверку X из-за «дезинформации» по конфликту в Израиле

В ЕС начали проверку соцсети X из-за «дезинформации» об израильском конфликте

В Европейском союзе (ЕС) начали проверку в отношении социальной сети X (бывшая Twitter), принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску, из-за распространения на платформе «дезинформации» о палестино-израильском конфликте. Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии.

По имеющимся данным, Евросоюз начал расследование в отношении X, чтобы выяснить, не нарушила ли соцсеть законодательство ЕС в области информационных технологий, «допустив распространение на платформе незаконного графического контента и дезинформации» о палестино-израильском конфликте. В случае, если нарушения будут выявлены, компании грозит штраф. Его сумма может составить до шести процентов общей прибыли компании.

В материале уточняется, что специальная комиссия направила платформе обращение, требующее объяснить, каким образом она «обрабатывает проблемный контент». Этот шаг является первым этапом расследования.

До 18 октября компания должна объяснить свой «неоднозначный ответ о распространении ложного контента о нападении ХАМАС на Израиль», а до 31 октября — дать разъяснения о модерации подобного контента. После этой даты комиссия примет решение, заводить ли дело против соцсети.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обратился к Маску, заявив, что X используется для дезинформации о палестино-израильском конфликте. Предприниматель, в свою очередь, попросил Бретона привести примеры публикаций, которые стоит считать дезинформацией. По словам Маска, соцсеть является открытым источником, где может быть размещена любая информация. Бретон ответил предпринимателю, что ему известно о многочисленных жалобах пользователей на недостоверный контент в X.