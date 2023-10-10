ЕК пригрозила Маску за «дезинформацию» о палестино-израильском конфликте

AFP: ЕК пригрозила Маску санкциями за «дезинформацию» о конфликте в Израиле

Еврокомиссия предостерегла американского предпринимателя, владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска от распространения дезинформации на платформе о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает агентство AFP.

Уточняется, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил соответствующее письмо бизнесмену, предупредив о возможных санкциях. «После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — говорится в письме.

В ноябре прошлого года Евросоюз пригрозил Маску запретом Twitter на своей территории в том случае, если он не будет следовать правилам ЕС о модерации контента. Тогда Бретон призывал предпринимателя придерживаться списка правил и критериев, отметив, что в противном случае он может столкнуться с запретом соцсети или штрафом в размере до 6 процентов от глобального оборота.