Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:56, 10 октября 2023Мир

ЕК пригрозила Маску за «дезинформацию» о палестино-израильском конфликте

AFP: ЕК пригрозила Маску санкциями за «дезинформацию» о конфликте в Израиле
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Еврокомиссия предостерегла американского предпринимателя, владельца социальной сети X (бывший Twitter) Илона Маска от распространения дезинформации на платформе о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает агентство AFP.

Уточняется, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон направил соответствующее письмо бизнесмену, предупредив о возможных санкциях. «После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — говорится в письме.

В ноябре прошлого года Евросоюз пригрозил Маску запретом Twitter на своей территории в том случае, если он не будет следовать правилам ЕС о модерации контента. Тогда Бретон призывал предпринимателя придерживаться списка правил и критериев, отметив, что в противном случае он может столкнуться с запретом соцсети или штрафом в размере до 6 процентов от глобального оборота.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян прокомментировал отношения России и Армении

    Авианосец США прибыл в восточную часть Средиземного моря

    Военный аналитик заявил о попытке Запада заморозить конфликт на Украине

    Разработчики Counter-Strike 2 объяснили отсутствие игры на Mac

    ЕК пригрозила Маску за «дезинформацию» о палестино-израильском конфликте

    В Израиле погиб бывший советский ученый

    Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв в районе Balticconnector

    В США рассказали о выгоде от финансовой помощи Украине

    Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

    Израильские военные открыли огонь в ответ на обстрел со стороны Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости