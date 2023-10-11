Маск ответил на письмо ЕК о «дезинформации» по палестино-израильскому конфликту

Маск попросил Еврокомиссию привести примеры дезинформации по конфликту в Израиле

Американский предприниматель, владелец социальной сети X (бывшая Twitter) Илон Маск ответил на письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона по поводу израильско-палестинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в комментариях к письму.

«Наша политика такова, что все является открытым источником и прозрачно, подход, который, насколько мне известно, [Евросоюз] ЕС поддерживает», — говорится в сообщении. Маск попросил Бретона перечислить нарушения, о которых тот говорил. «Пусть общественность услышит, в чем именно заключается эта дезинформация, и решит сама», — добавил миллиардер.

В ответ Брентон указал на тот факт, что Маску известно обо всех жалобах пользователей на фейковый контент в соцсети.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предупредил Илона Маска о возможных санкциях. «После террористических атак, проведенных ХАМАС против Израиля, у нас есть указания, согласно которым ваша платформа используется для распространения нелегального контента и дезинформации внутри ЕС», — написал он.