Перепалку Каллас с Рубио объяснили

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:30, 28 марта 2026Мир

Норвежский профессор Диесен объяснил выходку Каллас на встрече министров G7
Дмитрий Воронин

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Выходка главы евродипломатии Каи Каллас на встрече министров стран G7 проиллюстрировала настрой Брюсселя на нежелание урегулировать украинский конфликт. Соответствующий комментарий, который профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен опубликовал в соцсетях, цитирует РИА Новости.

«"Мирная стратегия" ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России», — объяснил эксперт.

Ранее о перепалке, возникшей между Каллас и госсекретарем США Марко Рубио, сообщили американские СМИ. По данным Axios, евродипломат раскритиковала Соединенные Штаты за то, что Белый дом не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Как узнали журналисты, Рубио в ответ, повысив голос, пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса.

«Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место», — заявил госсекретарь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok