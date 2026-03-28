Перепалку Каллас с Рубио объяснили

Норвежский профессор Диесен объяснил выходку Каллас на встрече министров G7

Выходка главы евродипломатии Каи Каллас на встрече министров стран G7 проиллюстрировала настрой Брюсселя на нежелание урегулировать украинский конфликт. Соответствующий комментарий, который профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен опубликовал в соцсетях, цитирует РИА Новости.

«"Мирная стратегия" ЕС по сути направлена на то, чтобы препятствовать мирному урегулированию и еще больше втягивать США в войну против России», — объяснил эксперт.

Ранее о перепалке, возникшей между Каллас и госсекретарем США Марко Рубио, сообщили американские СМИ. По данным Axios, евродипломат раскритиковала Соединенные Штаты за то, что Белый дом не проявляет достаточной жесткости в отношении России. Как узнали журналисты, Рубио в ответ, повысив голос, пригрозил выходом Вашингтона из переговорного процесса.

«Если вы считаете, что можете справиться лучше, то действуйте. Мы уступим вам место», — заявил госсекретарь.