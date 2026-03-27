18:08, 27 марта 2026Мир

В Совфеде постыдились комментировать слова главы евродипломатии о России и Украине

Сенатор Карасин: Слова Каллас о требованиях РФ к Украине не вполне разумны
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о требованиях России к Украине не вполне разумны. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru.

«Мы уже давно привыкли к тому, что все или по крайней мере подавляющее большинство высказываний мадам Каллас абсолютно не имеют здравого смысла и навеяны какими-то сиюминутными политическими мотивами. Видимо, так же произошло и с этим не вполне разумным заявлением», — указал сенатор.

В связи с чем, по словам Карасина, это заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности «даже и комментировать стыдно». «Это полная глупость, отсутствие видения исторических процессов и вообще понимания, что такое политика», — добавил политик.

По мнению сенатора, доказывать что-либо Каллас бессмысленно, а России следует заниматься своим делом, что она и делает в течение уже более четырех лет.

Ранее Каллас раскритиковала идею США об отводе Вооруженных сил Украины из Донбасса. По ее словам, такой подход играет на руку России и является ловушкой для Киева.

До этого Каллас заявила, что США следует выйти из войны с Ираном и активнее поддерживать Украину.

