Одной стране грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

Экс-премьер Польши Миллер: Варшаве грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

Польше грозит выход из Европейского Союза (ЕС), если к нему присоединится Украина. Об этом заявил бывший премьер республики Лешек Миллер (2001-2004 года) в эфире радиостанции Radio Zet.

Миллер уверен, что вступление Украины в ЕС усилит популярность польской крайне правой политической партии Polexit, которая активно продвигает идею выхода страны из Евросоюза.

«Особенно если поляки придут к выводу, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и не могут эффективно отстаивать свои интересы, а решения принимаются за них», — отметил Миллер.

Кроме того, по словам Миллера, произойдет серьезное перераспределение средств ЕС, потому что Украина станет «крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества», а это усилит нагрузку на бюджет всего сообщества.

Миллер также считает, что присоединение Киева к Союзу сильно ударит по польскому сельскому хозяйству.

Ранее Украине и Польше Украине и Польше предрекли масштабную конфронтацию.