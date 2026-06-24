Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:10, 25 июня 2026Бывший СССР

Одной стране грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

Экс-премьер Польши Миллер: Варшаве грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Польше грозит выход из Европейского Союза (ЕС), если к нему присоединится Украина. Об этом заявил бывший премьер республики Лешек Миллер (2001-2004 года) в эфире радиостанции Radio Zet.

Миллер уверен, что вступление Украины в ЕС усилит популярность польской крайне правой политической партии Polexit, которая активно продвигает идею выхода страны из Евросоюза.

«Особенно если поляки придут к выводу, что теряют финансирование, конкурентные преимущества и не могут эффективно отстаивать свои интересы, а решения принимаются за них», — отметил Миллер.

Кроме того, по словам Миллера, произойдет серьезное перераспределение средств ЕС, потому что Украина станет «крупнейшей и одновременно самой бедной страной сообщества», а это усилит нагрузку на бюджет всего сообщества.

Миллер также считает, что присоединение Киева к Союзу сильно ударит по польскому сельскому хозяйству.

Ранее Украине и Польше Украине и Польше предрекли масштабную конфронтацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп уклонился от вопроса о победах ВСУ на поле боя

    Учителя занялись сексом в школе и попали на видео

    Ученые предупредили об опасности частого приема антибиотиков

    Одной стране грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

    Швейцария и Канада вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

    План ЕС перетащить Трампа на сторону Украины признали провальным

    Фицо назвал МГИМО лучшим дипломатическим вузом в мире

    В МИД рассказали о последствиях победы России в Гааге

    Водитель протаранил пять авто у ТЦ в Москве

    На Украине заявили о российском ударе по производящему дроны оборонному предприятию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok