Учителя занялись сексом в школе и попали на видео

В индийском штате Чхаттисгарх разразился скандал из-за видео, на котором учителя занимаются сексом в школе. Об этом сообщает Gnatepe.

В ролике, который попал в сеть в понедельник, 22 июня, запечатлены мужчина и женщина, предающиеся любовным утехам в школьном кабинете. Запись, как считается, была сделана на скрытую камеру в округе Джанджир-Чампа, а ее герои — работают в учебном заведении.

Появление видео вызвало волну общественного обсуждения морального облика учителей и побудило власти начать проверку школы и ее сотрудников. При этом полиция штата Чхаттисгарх пока официально не подтвердила подлинность видеозаписи. Тем не менее многие местные жители уже требуют принять жесткие меры.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина и женщина занялись сексом на колесе обозрения на глазах у тысяч людей. Инцидент произошел во время музыкального фестиваля в графстве Лестершир.