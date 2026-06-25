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Из жизни
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00:30, 25 июня 2026Из жизни

Учителя занялись сексом в школе и попали на видео

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Just dance / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Чхаттисгарх разразился скандал из-за видео, на котором учителя занимаются сексом в школе. Об этом сообщает Gnatepe.

В ролике, который попал в сеть в понедельник, 22 июня, запечатлены мужчина и женщина, предающиеся любовным утехам в школьном кабинете. Запись, как считается, была сделана на скрытую камеру в округе Джанджир-Чампа, а ее герои — работают в учебном заведении.

Появление видео вызвало волну общественного обсуждения морального облика учителей и побудило власти начать проверку школы и ее сотрудников. При этом полиция штата Чхаттисгарх пока официально не подтвердила подлинность видеозаписи. Тем не менее многие местные жители уже требуют принять жесткие меры.

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