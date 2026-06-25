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Забота о себе
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01:05, 25 июня 2026Забота о себе

Назван неочевидный признак проблем со сном

Врач Дреруп: На проблемы со сном может указывать быстрое засыпание
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по поведенческой медицине сна Мишель Дреруп назвала быстрое засыпание признаком бессонницы. Ее мнение приводит The Independent.

По словам Дреруп, в норме человек должен засыпать за 10-20 минут. Если же он погружается в сон моментально, как только оказывается в постели, то это может указывать на проблемы со сном и сильную усталость.

При этом эксперт подчеркнула, что для самого человека наличие у него бессонницы может быть неочевидно. Он будет чувствовать усталость, снижение концентрации внимания и при этом быть уверенным, что нормально спит.

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Врач пояснила, что у такого состояния есть много объяснений. «Это может быть синдром беспокойных ног по ночам или апноэ во сне, которое тоже может способствовать бессоннице. Также возможно имеется расстройство, связанное с кошмарами, тревожность или депрессия», — заключила Дреруп.

Ранее врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что холодный душ перед сном может спровоцировать бессонницу. По его словам, для хорошего сна лучше принимать душ в теплой воде даже в жару.

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