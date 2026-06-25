Назван неочевидный признак проблем со сном

Врач Дреруп: На проблемы со сном может указывать быстрое засыпание

Эксперт по поведенческой медицине сна Мишель Дреруп назвала быстрое засыпание признаком бессонницы. Ее мнение приводит The Independent.

По словам Дреруп, в норме человек должен засыпать за 10-20 минут. Если же он погружается в сон моментально, как только оказывается в постели, то это может указывать на проблемы со сном и сильную усталость.

При этом эксперт подчеркнула, что для самого человека наличие у него бессонницы может быть неочевидно. Он будет чувствовать усталость, снижение концентрации внимания и при этом быть уверенным, что нормально спит.

Врач пояснила, что у такого состояния есть много объяснений. «Это может быть синдром беспокойных ног по ночам или апноэ во сне, которое тоже может способствовать бессоннице. Также возможно имеется расстройство, связанное с кошмарами, тревожность или депрессия», — заключила Дреруп.

Ранее врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что холодный душ перед сном может спровоцировать бессонницу. По его словам, для хорошего сна лучше принимать душ в теплой воде даже в жару.