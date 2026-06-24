Врач предупредил о провоцирующей бессонницу летом вечерней привычке

Врач Фелисес: Холодный душ вечером в жару может привести к бессоннице

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что одна вечерняя привычка во время жары может спровоцировать бессонницу. Его слова передает издание El Economista.

Фелисес объяснил, что вызвать бессонницу летом может холодный душ перед сном, и посоветовал отказаться от этой привычки. «Холодный душ дает мгновенное облегчение, но после него, когда вы ложитесь спать, ваше тело чувствует себя как в раскаленной печи», — отметил доктор.

Дело в том, что головной мозг воспринимает резкое изменение температуры как замерзание, поэтому активирует механизм удержания тепла, пояснил врач. «Проблема возникает уже через 10 минут. Ваше тело снова чувствует жар и реагирует, открывая "трубы" для компенсации. И затем происходит обратный эффект: вы начинаете сильно потеть, поэтому простыни становятся мокрыми», — добавил Фелисес.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что некоторые напитки помогают бороться с бессонницей. Он порекомендовал людям с этой проблемой пить молоко с мускатным орехом или медом.