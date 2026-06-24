Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:17, 24 июня 2026Забота о себе

Врач предупредил о провоцирующей бессонницу летом вечерней привычке

Врач Фелисес: Холодный душ вечером в жару может привести к бессоннице
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что одна вечерняя привычка во время жары может спровоцировать бессонницу. Его слова передает издание El Economista.

Фелисес объяснил, что вызвать бессонницу летом может холодный душ перед сном, и посоветовал отказаться от этой привычки. «Холодный душ дает мгновенное облегчение, но после него, когда вы ложитесь спать, ваше тело чувствует себя как в раскаленной печи», — отметил доктор.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Дело в том, что головной мозг воспринимает резкое изменение температуры как замерзание, поэтому активирует механизм удержания тепла, пояснил врач. «Проблема возникает уже через 10 минут. Ваше тело снова чувствует жар и реагирует, открывая "трубы" для компенсации. И затем происходит обратный эффект: вы начинаете сильно потеть, поэтому простыни становятся мокрыми», — добавил Фелисес.

Ранее сомнолог Роман Бузунов заявил, что некоторые напитки помогают бороться с бессонницей. Он порекомендовал людям с этой проблемой пить молоко с мускатным орехом или медом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нужны для пропаганды». Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

    Министр армии США предложил воспользоваться Украиной и дать для этого военную базу

    Внешность дочери Сильвестра Сталлоне в бикини восхитила фанатов

    Врач предупредил о провоцирующей бессонницу летом вечерней привычке

    Сборные Англии и Ганы сыграли вничью в матче ЧМ-2026

    Раскрыты последствия для Запада в случае столкновения с Россией

    Россия увеличила экспорт нефти до рекордного уровня с начала года

    Девушка переспала с собственным отцом и родила ему одновременно сына и внука

    Назван повышающий риск рака поджелудочной железы продукт

    Военблогер необычно объяснил отсутствие ударов по Банковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok