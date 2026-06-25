Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 25 июня 2026Наука и техника

Ученые предупредили об опасности частого приема антибиотиков

CMI: Частое назначение антибиотиков ускоряет распространение устойчивых бактерий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wayhomestudio / Magnific

Привычка назначать антибиотики «для подстраховки» может ускорять распространение устойчивых к лекарствам бактерий. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие работу в журнале Clinical Microbiology and Infection (CMI).

Авторы отмечают, что профилактическое применение антибиотиков иногда действительно спасает жизни, однако в последние годы такие препараты все чаще назначают людям без подтвержденной бактериальной инфекции. По мнению ученых, это создает сильное давление на микрофлору организма и способствует появлению бактерий, которые перестают реагировать на лечение.

Материалы по теме:
Россияне переносят ОРВИ на ногах. Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
Россияне переносят ОРВИ на ногах.Как противовирусные препараты помогают предотвратить осложнения от болезни?
27 марта 2025
Обязательная вакцинация в России в 2025 году. Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
Обязательная вакцинация в России в 2025 году.Какие прививки положены детям и взрослым по Национальному профилактическому календарю
6 июня 2025

В статье рассмотрены несколько распространенных ситуаций, когда антибиотики используются превентивно. Среди них — назначение препаратов при вирусной пневмонии, применение доксициклина после риска заражения некоторыми инфекциями, профилактика кишечных инфекций и лечение людей, контактировавших с больными стрептококковой инфекцией. В одном из приведенных примеров для предотвращения всего одного случая заболевания приходилось назначать антибиотики примерно 580 здоровым людям.

Исследователи считают, что медицинскому сообществу необходимо пересмотреть подход к такой практике. Вместо принципа «лучше перестраховаться» авторы предлагают назначать антибиотики только при наличии убедительных доказательств пользы, отдавая предпочтение препаратам узкого спектра действия и минимально необходимой продолжительности лечения.

По словам ученых, устойчивость бактерий к антибиотикам уже стала одной из крупнейших угроз для здравоохранения. Поэтому сохранение эффективности существующих препаратов может оказаться не менее важным, чем разработка новых лекарств.

Ранее ученые выяснили, что антибиотики меняют состав кишечного микроблока на несколько лет вперед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп уклонился от вопроса о победах ВСУ на поле боя

    Учителя занялись сексом в школе и попали на видео

    Ученые предупредили об опасности частого приема антибиотиков

    Одной стране грозит выход из ЕС при присоединении к нему Украины

    Швейцария и Канада вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

    План ЕС перетащить Трампа на сторону Украины признали провальным

    Фицо назвал МГИМО лучшим дипломатическим вузом в мире

    В МИД рассказали о последствиях победы России в Гааге

    Водитель протаранил пять авто у ТЦ в Москве

    На Украине заявили о российском ударе по производящему дроны оборонному предприятию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok