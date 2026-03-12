Реклама

06:30, 12 марта 2026Наука и техника

Раскрыто неожиданное долгосрочное последствие приема антибиотиков

Nat Med: Антибиотики меняют состав кишечного микроблока на несколько лет вперед
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Кишечный микробиом может восстанавливаться после приема антибиотиков гораздо дольше, чем считалось ранее. Новое исследование показало, что изменения в составе кишечных бактерий могут сохраняться от четырех до восьми лет после лечения. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Ученые из Уппсальского университета проанализировали данные 14 979 взрослых жителей Швеции и сопоставили историю приема антибиотиков с анализами их кишечного микробиома. Результаты показали, что даже спустя несколько лет после лечения состав кишечных бактерий все еще связан с тем, какие антибиотики человек принимал в прошлом.

При этом выяснилось, что даже один курс некоторых антибиотиков может оставлять долгосрочные изменения. Наиболее заметный эффект наблюдался после применения клиндамицина, фторхинолонов и флуклоксациллина. В то же время распространенный антибиотик пенициллин V оказался связан лишь с относительно небольшими и кратковременными изменениями микробиома.

Авторы подчеркивают, что антибиотики остаются важными и часто жизненно необходимыми препаратами. Однако новые данные показывают, что восстановление кишечной микрофлоры может занимать гораздо больше времени, чем предполагалось, и этот фактор стоит учитывать при выборе лечения и дальнейшем изучении влияния антибиотиков на здоровье.

Ранее ученые выяснили, что ежедневный прием мультивитаминов замедляет старение организма.

