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12:43, 6 июня 2026Интернет и СМИ

Артемий Лебедев предложил переименовать станцию метро Москвы в «Зоопарк»

Дизайнер Лебедев предложил переименовать «Баррикадную» в «Зоопарк», чтобы стало проще
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дизайнер Артемий Лебедев предложил переименовать станцию метро «Баррикадная». Об этом он написал в Telegram-канале.

Лебедев считает, что станцию нужно назвать «Зоопарк», поскольку рядом находится Московский зоопарк. «Барельеф из театрально страдающих большевиков можно безболезненно перенести в "Музеон". И заменить их на слоника и жирафика», — написал он.

Лебедев добавил, что переименование «так же логично, как похоронить труп Ленина в землю». По его мнению, это решение сделает все «легче, проще и понятнее».

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Ранее Лебедев заявил, что в США есть культ личности президента Дональда Трампа. Так он отреагировал на новость о том, что администрация американского лидера задумалась о выпуске банкноты номиналом 250 долларов с портретом главы государства.

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