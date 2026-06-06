Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 6 июня 2026Бывший СССР

В Совбезе России высказались о возможном выходе Армении из ОДКБ

Замсекретаря Совбеза Шевцов: Выход из ОДКБ вряд ли добавит безопасности Армении
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День четвертый
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ

Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли добавит безопасности стране, заявил на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Его цитирует ТАСС.

Шевцов отметил, что ОДКБ показала свою эффективность и является гарантом безопасности на евразийском пространстве. «Мне сложно комментировать действия армянского руководства. Это их личное дело», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии предстоящих 7 июня парламентских выборов сделал заявление по поводу возможного выхода из ОДКБ. После того как член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался в ходе дебатов, что на практике означает объявленная Ереваном заморозка участия в ОДКБ, он ответил, что выход из структуры произойдет, когда это понадобится.

«Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал Пашинян.

Помимо приостановившей членство Армении, участниками ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День четвертый. Что происходит на главном экономическом форуме в заключительный день?

    Оверчук увидел важный сигнал интереса соседних стран к СНГ

    Антон Кобяков

    Советник Путина объяснил желание США выйти из переговоров по Украине

    Названо число принявших участие в ПМЭФ стран

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Британский премьер-министр назвал сроки возможного удара России по НАТО

    Названо любимое заграничное направление молодых россиян

    Российские туристы отравились вином на Бали

    Глава Херсонской области ответил на предложение Украины о локальном перемирии

    С Пугачевой отказались взыскать пять миллионов рублей по иску о защите чести

    Ульянов обвинил МАГАТЭ в игнорировании нарушения ВСУ режима тишины на ЗАЭС

    GAC объявил цены на новый флагманский кроссовер

    В Совфеде назвали команду Зеленского тремя словами

    Российские мужчины массово пожаловались на климакс

    Российские средства ПВО сбили более 900 украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok