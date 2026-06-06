В Совбезе России высказались о возможном выходе Армении из ОДКБ

Замсекретаря Совбеза Шевцов: Выход из ОДКБ вряд ли добавит безопасности Армении

Выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли добавит безопасности стране, заявил на ПМЭФ-2026 заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. Его цитирует ТАСС.

Шевцов отметил, что ОДКБ показала свою эффективность и является гарантом безопасности на евразийском пространстве. «Мне сложно комментировать действия армянского руководства. Это их личное дело», — подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в преддверии предстоящих 7 июня парламентских выборов сделал заявление по поводу возможного выхода из ОДКБ. После того как член правления партии «Сильная Армения» Нарек Карапетян поинтересовался в ходе дебатов, что на практике означает объявленная Ереваном заморозка участия в ОДКБ, он ответил, что выход из структуры произойдет, когда это понадобится.

«Понадобится — выйдем, я говорил, что мы обратно не вернемся, и мы решим, иностранные агенты не будут решать, когда мы выйдем», — сказал Пашинян.

Помимо приостановившей членство Армении, участниками ОДКБ являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.