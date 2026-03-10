Реклама

Наука и техника
12:18, 10 марта 2026

Обнаружен простой способ замедлить биологическое старение

Nat Med: Ежедневный прием мультивитаминов замедляет старение организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wayhomestudio / Freepik

Ежедневный прием мультивитаминов может немного замедлять биологическое старение организма. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные крупного клинического исследования. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Ученые исследовали так называемый биологический возраст — показатель того, насколько быстро стареют клетки организма. Он может отличаться от паспортного возраста. Для оценки использовались «эпигенетические часы» — методы, которые определяют возраст организма по изменениям в ДНК. В анализ включили данные 958 участников исследования COSMOS со средним возрастом около 70 лет.

Участники в течение двух лет принимали различные комбинации добавок: экстракт какао, мультивитамины или плацебо. Сравнение показало, что у людей, принимавших ежедневно мультивитамины, биологическое старение происходило немного медленнее. По расчетам ученых, разница соответствовала примерно четырем месяцам «замедленного» старения за два года.

Наибольший эффект наблюдался у участников, чей биологический возраст в начале исследования был выше фактического. Авторы подчеркивают, что результаты требуют дальнейших исследований. В будущем ученые планируют выяснить, связаны ли такие изменения с более долгой жизнью и снижением риска возрастных заболеваний.

Ранее ученые обнаружили, что сигаретный дым ускоряет старение клеток глаза.

    Обсудить
