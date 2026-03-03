Выявлен неожиданный фактор ускоренного старения глаз

PNAS: Сигаретный дым ускоряет старение клеток глаза

Американские исследователи обнаружили, что сигаретный дым ускоряет старение клеток глаза за счет эпигенетических изменений — нарушений в работе генов без изменения самой ДНК. Работа выполнена специалистами Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса и опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Известно, что курильщики в четыре раза чаще сталкиваются с возрастной макулярной дегенерацией — одной из главных причин потери зрения после 50 лет. Однако механизмы этого влияния оставались до конца неясными. В новом исследовании ученые изучили, как клетки пигментного эпителия сетчатки (RPE), которые поддерживают светочувствительные фоторецепторы, реагируют на острое и хроническое воздействие сигаретного дыма у молодых и возрастных мышей.

Анализ показал, что воздействие дыма снижает активность генов, отвечающих за нормальную работу клеток сетчатки, а также уменьшает «доступность» хроматина — структуры, регулирующей включение и выключение генов. В результате клетки теряли способность адаптироваться к стрессу, демонстрируя признаки ускоренного старения, схожие с теми, что наблюдаются при макулярной дегенерации у человека.

Примечательно, что у молодых мышей активировались защитные гены, связанные с регуляцией воспаления, митохондриальной функции и «самоочистки» клеток. У возрастных животных такой компенсаторной реакции почти не наблюдалось, и клетки чаще погибали. Дополнительные эксперименты с человеческими тканями подтвердили сходство выявленных молекулярных изменений.

Авторы подчеркивают, что полученные данные расширяют понимание того, как именно курение повреждает глазную ткань. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, какие из обнаруженных эпигенетических изменений обратимы, а какие могут приводить к необратимому ухудшению зрения.

