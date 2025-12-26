Реклама

Наука и техника
16:58, 26 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная роль растительных веществ в защите зрения

Nutrients: Полифенолы оказывают защитное действие при заболеваниях глаз
Ученые проанализировали десятки исследований, посвященных полифенолам — биологически активным веществам растительного происхождения, широко представленным в обычном рационе. Они пришли к выводу, что эти соединения могут оказывать защитное действие при заболеваниях глаз, связанных с окислительным стрессом, хроническим воспалением и нарушением обмена веществ. Речь идет прежде всего о глаукоме, диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации, катаракте и заболеваниях глазной поверхности. Работа опубликована в Nutrients.

В тексте подробно разбираются наиболее изученные полифенолы — антоцианы, куркумин, ресвератрол, эпигаллокатехин галлат, кверцетин и феруловая кислота. Согласно обобщенным данным, эти вещества способны снижать повреждение клеток сетчатки и зрительного нерва, уменьшать воспалительные реакции, влиять на патологический рост сосудов и поддерживать работу антиоксидантных систем глаза. В ряде клинических исследований полифенолы связывали с улучшением функциональных показателей зрения и замедлением прогрессирования отдельных заболеваний.

При этом авторы подчеркивают, что большинство данных получено в экспериментах на клетках и животных, а клинические исследования у людей пока ограничены по масштабу и длительности.

В обзоре делается вывод, что полифенолы следует рассматривать не как замену стандартного лечения, а как потенциальное дополнение к нему. Для практических рекомендаций, по мнению авторов, необходимы крупные и хорошо контролируемые клинические исследования, которые позволят определить оптимальные дозы, формы приема и долгосрочную безопасность таких соединений для здоровья глаз.

Ранее ученые показали, что диабет второго типа начинает нарушать структуру сетчатки задолго до появления заметных офтальмологических симптомов.

