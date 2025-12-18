Реклама

Наука и техника
02:00, 18 декабря 2025

Раскрыто неочевидное влияние диабета на зрение

Eye and Vision: Диабет 2 типа начинает влиять на зрение до появления симптомов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ученые выяснили, что диабет второго типа начинает влиять на зрение значительно раньше, чем это удается обнаружить стандартными офтальмологическими методами. Исследование команды из Университета Коимбры, опубликованное в журнале Eye and Vision, показало: уже на ранних стадиях болезни в сетчатке глаза происходят тонкие структурные изменения, незаметные при обычном осмотре.

Авторы использовали оптическую когерентную томографию (ОКТ), но анализировали не только толщину слоев сетчатки, а их микроструктуру — так называемую «текстуру» изображения. Оказалось, что в слоях, отвечающих за передачу зрительных сигналов, меняется организация ткани и функциональные характеристики уже через 8–12 недель после развития диабета, даже без явных признаков диабетической ретинопатии.

При этом защитный барьер сетчатки оставался неповрежденным, а изменения были настолько тонкими, что их невозможно выявить традиционными методами. По словам исследователей, это говорит о том, что диабет начинает «перестраивать» зрительную систему задолго до ухудшения зрения, а глаз может служить ранним индикатором метаболических нарушений.

Ученые подчеркивают: такой подход открывает новое окно для ранней диагностики диабетических осложнений и позволяет выявлять пациентов с повышенным риском повреждения зрения еще до появления необратимых изменений.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета умеренно, но стабильно улучшает контроль диабета 2 типа.

