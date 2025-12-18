Раскрыто неочевидное влияние диабета на зрение

Eye and Vision: Диабет 2 типа начинает влиять на зрение до появления симптомов

Ученые выяснили, что диабет второго типа начинает влиять на зрение значительно раньше, чем это удается обнаружить стандартными офтальмологическими методами. Исследование команды из Университета Коимбры, опубликованное в журнале Eye and Vision, показало: уже на ранних стадиях болезни в сетчатке глаза происходят тонкие структурные изменения, незаметные при обычном осмотре.

Авторы использовали оптическую когерентную томографию (ОКТ), но анализировали не только толщину слоев сетчатки, а их микроструктуру — так называемую «текстуру» изображения. Оказалось, что в слоях, отвечающих за передачу зрительных сигналов, меняется организация ткани и функциональные характеристики уже через 8–12 недель после развития диабета, даже без явных признаков диабетической ретинопатии.

При этом защитный барьер сетчатки оставался неповрежденным, а изменения были настолько тонкими, что их невозможно выявить традиционными методами. По словам исследователей, это говорит о том, что диабет начинает «перестраивать» зрительную систему задолго до ухудшения зрения, а глаз может служить ранним индикатором метаболических нарушений.

Ученые подчеркивают: такой подход открывает новое окно для ранней диагностики диабетических осложнений и позволяет выявлять пациентов с повышенным риском повреждения зрения еще до появления необратимых изменений.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета умеренно, но стабильно улучшает контроль диабета 2 типа.