Назван простой способ улучшить показатели крови при диабете

Nutrients: Средиземноморская диета позволяет снижать сахар при диабете 2 типа

Средиземноморский тип питания может улучшать контроль диабета 2 типа. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав результаты 11 рандомизированных клинических исследований. Работа опубликована в Nutrients.

В среднем у людей, которые придерживались средиземноморской диеты, снижались уровень сахара в крови и масса тела. Показатель HbA1c — маркер среднего уровня глюкозы в крови за последние 2–3 месяца — уменьшался примерно на 0,3 процента, уровень глюкозы натощак — почти на 0,9 ммоль/л, а индекс массы тела — почти на 1 кг/м² по сравнению с контрольными диетами.

Также наблюдались улучшения сердечно-сосудистых показателей. Участники исследований имели более низкий уровень «плохого» холестерина и немного более низкое артериальное давление, особенно диастолическое. Самый заметный эффект фиксировался у людей, которые до этого питались по «западному» типу — с большим количеством переработанных продуктов.

Авторы отмечают, что эффект диеты умеренный, но устойчивый и клинически значимый при длительном соблюдении. Средиземноморский рацион не заменяет лекарства, но может быть полезным и доступным дополнением к стандартному лечению диабета 2 типа.

