Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:43, 15 декабря 2025Наука и техника

Назван простой способ улучшить показатели крови при диабете

Nutrients: Средиземноморская диета позволяет снижать сахар при диабете 2 типа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Средиземноморский тип питания может улучшать контроль диабета 2 типа. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав результаты 11 рандомизированных клинических исследований. Работа опубликована в Nutrients.

В среднем у людей, которые придерживались средиземноморской диеты, снижались уровень сахара в крови и масса тела. Показатель HbA1c — маркер среднего уровня глюкозы в крови за последние 2–3 месяца — уменьшался примерно на 0,3 процента, уровень глюкозы натощак — почти на 0,9 ммоль/л, а индекс массы тела — почти на 1 кг/м² по сравнению с контрольными диетами.

Также наблюдались улучшения сердечно-сосудистых показателей. Участники исследований имели более низкий уровень «плохого» холестерина и немного более низкое артериальное давление, особенно диастолическое. Самый заметный эффект фиксировался у людей, которые до этого питались по «западному» типу — с большим количеством переработанных продуктов.

Авторы отмечают, что эффект диеты умеренный, но устойчивый и клинически значимый при длительном соблюдении. Средиземноморский рацион не заменяет лекарства, но может быть полезным и доступным дополнением к стандартному лечению диабета 2 типа.

Ранее ученые выяснили как рацион и время питания влияет на качество сна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Башар Асад поселился на Рублевке рядом с Януковичем. Он учит русский язык и хочет вернуться в медицину

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Бортпроводник похлопал по плечу стюардессу и попал под арест

    Нагиев поблагодарил коллег за возможность заработать на лекарства

    В Кремле рассказали об ожиданиях от США в контексте украинского урегулирования

    В МИД Литвы захотели решить пограничные споры

    Потерявшиеся на Ослянке туристы могли сбиться с маршрута

    Стали известны подробности о ранах российской учительницы после нападения школьника

    В желании Украины урегулировать конфликт усомнились

    В Кремле заявили об открытости Путина к миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok